Le nombre de femmes en formation à la police en baisse

C’est ce qui ressort des chiffres fournis par le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR), en réponse à une question du député Franky Demon (CD&V), dont De Standaard s’est fait l’écho jeudi.

Le nombre de femmes se formant aux métiers de la police est en baisse, passant de 32% des étudiants en école de police en 2020 à 26% quatre ans plus tard.

Dans certaines formations de police, le nombre de femmes a presque été réduit de moitié, comme à l’académie de police de Namur où une chute de 40% à 23% entre 2020 et 2024 a été enregistrée. Un bon équilibre des sexes est pourtant primordial pour le bon fonctionnement de la police. “Les citoyens doivent pouvoir s’y reconnaître”, explique la criminologue de la VUB Sofie De Kimpe au Standaard. Elle souligne par ailleurs une politique de diversité insuffisante. La répartition hommes-femmes varie selon les services. Dans la police fédérale, au sein de la direction de la gestion des ressources et de l’information (informatique, ressources humaines, logistique), près de la moitié du personnel est une femme.

Dans la police judiciaire et la police administrative, ces taux tombent respectivement à 33% et 22%. On compte beaucoup plus de femmes actives dans les fonctions administratives et de soutien que dans les services opérationnels, qui sont sur le terrain. La police fédérale a réagi au Standaard en indiquant qu’elle travaille à promouvoir la diversité sur le lieu de travail.

Belga