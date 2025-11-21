Le nombre de faillites en octobre au plus haut à Bruxelles depuis 2019

Plus de 1.100 faillites ont été comptabilisées par les tribunaux de l’entreprise au mois d’octobre, selon les derniers chiffres publiés vendredi par l’office fédéral de statistiques, Statbel.

Cela représente une hausse de 2,9% par rapport au même mois, l’an dernier, et de 7,6% en comparaison avec la même période en 2023. Il s’agit même du total le plus élevé enregistré au mois d’octobre depuis 2018 (1.125 à l’époque).

Ce nombre de faillites est également un record depuis 2017 en Région wallonne (268 en octobre 2025, contre 266 huit ans auparavant) et depuis 2019 en Région bruxelloise (248 contre 207).

Le nombre d’entreprises ayant mis la clé sous le paillasson a principalement grimpé par rapport aux deux années précédentes dans les secteurs de la construction, des autres services, des transports et de l’entreposage, et de l’information et de la communication.

Ces fermetures de sociétés le mois dernier ont par ailleurs entraîné 2.496 pertes d’emploi, soit une baisse de 7,7% sur un an, mais une progression de 3,7% par rapport à octobre 2023.

Après dix mois, les faillites dans la construction (2.306) ont déjà dépassé le record de 2024 (+ 5,6% sur un an). Il en est de même dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (755 faillites, + 0,7%), et dans les transports et l’entreposage (673 faillites, + 12,4%).

L’horeca a le plus subi en termes de personnel depuis le début de l’année avec 4.714 jobs perdus, soit près de 700 de plus que le record enregistré durant les dix premiers mois de 2016 (4.098).

