Déploiement de militaires dans les rues : les protocoles sont prêts, mais le blocage politique persiste

Le CD&V a étroitement lié le bouclage de ce dossier à celui de la surpopulation carcérale.

Invité ce dimanche dans l’émission De Zevende Dag (VRT 1), le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR) a regretté que le dossier relatif au déploiement de militaires dans les rues reste toujours bloqué en raison de son couplage avec celui des détenus dormant à même le sol dans les prisons.

Selon le ministre, les protocoles entre l’Intérieur et la Défense sont prêts. Une fois le feu vert donné, il ne faudra que deux semaines pour mettre la mesure en œuvre. Quarante-cinq militaires seraient affectés à la protection des institutions juives à Anvers et quarante-cinq autres à des patrouilles mixtes avec la police ferroviaire à Bruxelles.

En ce qui concerne les détenus dormant au sol, Bernard Quintin a réaffirmé que le MR s’oppose à une libération anticipée à grande échelle, comme le propose la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V). Selon lui, la solution passe par une réduction du nombre de détenus étrangers, qui représentent aujourd’hui 43 % de la population carcérale.

Des inspecteurs de la jeunesse dans chaque zone de police

Aujourd’hui, 75 % des zones de police disposent d’inspecteurs de la jeunesse. Le ministre Quintin souhaite que ce soit le cas dans toutes les zones de police, à la suite de l’incident survenu à Anderlecht, où un jeune a été incendié.

“Comment se fait-il que des jeunes en arrivent à commettre de tels actes ?“, s’est interrogé le ministre. Bernard Quintin a plaidé pour une approche en chaîne, dans laquelle la police et la justice assument pleinement leur rôle. Il a également pointé la responsabilité des parents. “Je suis ministre de l’Intérieur, pas ministre de la parentalité“, a-t-il ajouté, en soulignant l’importance de la police de proximité.

