Le grand auditoire de l’ULB Paul-Emile Janson va être restauré en profondeur

Après bientôt 100 ans d’existence pour ses premiers locaux, le bâtiment J de l’Université libre de Bruxelles (ULB), qui abrite le grand auditoire Paul-Emile Janson, va être restauré en profondeur.

C’est l’équipe d’architectes TANK qui a remporté le marché public. Son projet prévoit outre, la rénovation des lieux, une meilleure accessibilité, de nouveaux aménagements extérieurs respectueux de la biodiversité et une réduction des consommations de près de 50%. Le début des travaux, dont le coût est estimé à 12 millions d’euros partiellement subsidiable, ne devrait pas avoir lieu avant 2028, indique l’ULB mercredi.

Le bâtiment J a été érigé sur l’avenue Franklin Roosevelt en 1928 pour abriter la Maison des étudiants. Pour l’Exposition universelle de 1958, il s’est vu doter d’un volume supplémentaire, devenu par la suite un lieu emblématique de l’université: l’auditoire Paul-Emile Janson. La Région de Bruxelles-Capitale a classé l’ensemble en 2017.

Le projet de TANK vise donc à “restaurer les parties classées du bâtiment, à le remettre en valeur de manière générale et à le doter d’infrastructures contemporaines qui s’intègrent au mieux au patrimoine existant“, indique Céline Mornard, architecte-cheffe de projet au sein du Département des infrastructures de l’ULB.

Au sein du bâtiment, les circulations et liens entre l’intérieur et l’extérieur seront complètement repensés. Un nouveau volume de liaison, dans le prolongement de la galerie de déambulation, doit aussi créer de nouveaux espaces flexibles et lumineux. L’accessibilité à tous les publics sera au coeur des réflexions; les trois étages du Janson seront accessibles aux PMR et “tout le monde pourra s’installer où il l’entend“, promet l’ULB.

L’objectif du projet est de redonner un souffle nouveau au bâtiment, sans renier son histoire. Les rénovations s’effectueront en continuité des matériaux existants et une “attention particulière sera portée à une construction sobre et durable privilégiant le réemploi et la circularité“.

Côté consommation, l’objectif c’est une réduction de 50%. Une citerne de récupération d’eau de pluie sera installée pour pourvoir à l’alimentation des sanitaires, du système de refroidissements et aux besoins pour l’entretien du bâtiment et ses abords. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur 65 m2 de la toiture de la Maison des étudiants et une optimisation de l’isolation ainsi qu’une restructuration hydraulique doivent permettre une moindre consommation en gaz.

En extérieur, le projet de TANK prévoit aussi la création de mares pour les amphibiens, d’abris pour les chauves-souris, la possibilité de nidification pour les hirondelles, martinets noirs et faucons crécerelles. L’éclairage des espaces extérieurs sera aussi prévu pour veiller à ne pas déranger la faune et les plantations seront choisies avec une attention pour la saisonnalité des floraisons, assure l’université.

Belga – Photo : Belga Image