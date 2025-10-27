Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Amélie Nothomb et Stromae parmi les docteurs honoris causa de l’ULB et la VUB

L’ULB et la VUB vont mettre l’honneur cinq personnalités majeures de la scène artistique et culturelle de la capitale, dont Amélie Nothomb et Stromae (Paul Van Haver), en leur décernant un doctora honoris causa en décembre, ont-elles annoncé lundi. Les autres lauréats désignés sont l’écrivaine Lize Spits, l’illustrateur François Schuiten et le dessinateur Eddy Vermeulen (Ever Meulen).

Avec ces doctorats honoris causa, nous célébrons non seulement des personnalités d’exception, mais aussi l’esprit libre, innovant et engagé qui anime Bruxelles et ses universités sœurs, véritablement enracinées dans cette ville depuis leur création“, déclarent le recteur de la VUB et la rectrice de l’ULB.

Les cinq personnalités honorées ont en commun la place centrale qu’occupe Bruxelles dans leurs créations et leurs parcours artistiques et personnels. La romancière Amélie Nothomb est, en outre, diplômée d’une licence en philologie romane à l’ULB.

La cérémonie se déroulera le jeudi 4 décembre à 19h30 à Bozar.

Lire aussi | L’UCLouvain Saint-Louis remet un doctorat honoris causa à Unia

Belga – Photo : Belga

Lire aussi :

Partager l'article

27 octobre 2025 - 12h07
Modifié le 27 octobre 2025 - 13h37
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales