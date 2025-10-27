Amélie Nothomb et Stromae parmi les docteurs honoris causa de l’ULB et la VUB

L’ULB et la VUB vont mettre l’honneur cinq personnalités majeures de la scène artistique et culturelle de la capitale, dont Amélie Nothomb et Stromae (Paul Van Haver), en leur décernant un doctora honoris causa en décembre, ont-elles annoncé lundi. Les autres lauréats désignés sont l’écrivaine Lize Spits, l’illustrateur François Schuiten et le dessinateur Eddy Vermeulen (Ever Meulen).

“Avec ces doctorats honoris causa, nous célébrons non seulement des personnalités d’exception, mais aussi l’esprit libre, innovant et engagé qui anime Bruxelles et ses universités sœurs, véritablement enracinées dans cette ville depuis leur création“, déclarent le recteur de la VUB et la rectrice de l’ULB.

Les cinq personnalités honorées ont en commun la place centrale qu’occupe Bruxelles dans leurs créations et leurs parcours artistiques et personnels. La romancière Amélie Nothomb est, en outre, diplômée d’une licence en philologie romane à l’ULB.

La cérémonie se déroulera le jeudi 4 décembre à 19h30 à Bozar.

Belga – Photo : Belga