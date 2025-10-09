L’UCLouvain Saint-Louis remet un doctorat honoris causa à Unia

L’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles décernera ce jeudi un doctorat honoris causa à Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations.

À travers cette distinction, l’université souhaite mettre en avant l’importance du “vivre ensemble”, fondé sur le respect des droits fondamentaux et la promotion de l’inclusion.

“Honorer Unia, c’est rappeler que ces droits ne sont jamais définitivement acquis et qu’ils constituent le socle de notre société“, souligne Isabelle Hachez, vice-rectrice de l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles. Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre du colloque “Bruxelles, diversité & inclusion”, organisé sur le campus bruxellois.

L’événement réaffirme l’engagement académique de l’UCLouvain en la matière, notamment à travers le développement de nouvelles formations dédiées à l’inclusion et au leadership en diversité.

Belga