Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

L’UCLouvain Saint-Louis remet un doctorat honoris causa à Unia

L’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles décernera ce jeudi un doctorat honoris causa à Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations.

À travers cette distinction, l’université souhaite mettre en avant l’importance du “vivre ensemble”, fondé sur le respect des droits fondamentaux et la promotion de l’inclusion.

Honorer Unia, c’est rappeler que ces droits ne sont jamais définitivement acquis et qu’ils constituent le socle de notre société“, souligne Isabelle Hachez, vice-rectrice de l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles.  Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre du colloque “Bruxelles, diversité & inclusion”, organisé sur le campus bruxellois.

L’événement réaffirme l’engagement académique de l’UCLouvain en la matière, notamment à travers le développement de nouvelles formations dédiées à l’inclusion et au leadership en diversité.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

09 octobre 2025 - 06h40
Modifié le 09 octobre 2025 - 07h14
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales