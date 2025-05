Le gouvernement fédéral alloue 55 millions d’euros à la cybersécurité des administrations

Un budget de 55 millions d’euros sera alloué cette année à la cybersécurité des administrations, annonce la ministre fédérale de l’Action et de la Modernisation publiques, Vanessa Matz (Les Engagés), vendredi dans un communiqué.

Selon elle, les administrations publiques sont des cibles stratégiques. En moyenne, le Centre pour la Cybersécurité Belgique, qui veille à la mise en œuvre de la stratégie belge en matière de cybersécurité, reçoit 45 notifications de cyberincidents par mois.

“Une cyberattaque sur une administration peut paralyser des services critiques pour les citoyens, perturber la continuité de l’action publique, voire compromettre des données sensibles“, souligne Vanessa Matz. Elle pointe la responsabilité de “hackers russes, chinois ou des autres“, dont l’objectif serait “de faire en sorte de nous affaiblir en tant que nation“.

Les 55 millions d’euros mobilisés viseront à garantir que chaque administration fédérale, quelle que soit sa taille, dispose d’un bouclier numérique solide. Dans un premier temps, il s’agira de remettre à niveau les outils informatiques de base. “Aujourd’hui, certaines administrations utilisent encore des licences logicielles ne répondant pas au plus haut niveau de cybersécurité“, explique la ministre. “Cette mise à niveau va de pair avec l’instauration de processus robustes“.

Le deuxième volet consistera à donner à toutes les administrations les moyens d’agir, quelle que soit leur taille. “Un Pôle ICT centralisé via le SPF Stratégie et Appui sera mis à disposition, aussi pour les plus petites structures souvent moins bien dotées et donc plus vulnérables“, précise-t-elle.

Face à l’évolution de la menace, ce budget de 55 millions est une première étape. La ministre se dit prête à réévaluer les moyens si nécessaire.

Belga – Photo : Canva