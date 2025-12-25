Un investissement d’1,3 million d’euros pour rendre la périphérie bruxelloise “plus verte”

Le ministre flamand en charge de la périphérie bruxelloise (le “Rand”), Ben Weyts, et son collègue en charge de l’Environnement, Jo Brouns, annoncent jeudi dans un communiqué investir 1,3 million d’euros pour financer sept projets visant à rendre ces régions “plus vertes”.

Les projets sont situés à Affligem, Asse, Beersel, Linkebeek, Leeuw-Saint-Pierre, Vilvorde et Wezembeek-Oppem. Ils comprennent l’extension d’espaces naturels, la création d’espaces verts supplémentaires et de nouveaux corridors écologiques, tous développés en collaboration avec les autorités locales et les associations.

Il s’agit notamment de la végétalisation du Warandeveld à Vilvorde, de la restauration du cours d’eau du Biezeweidebeek à Beersel ou encore de la transformation d’une ancienne station-service en espace vert à Linkebeek.

L’investissement est réparti à parts égales entre l’Agence régionale pour la nature et les forêts (Agentschap Natuur en Bos ) et le Fonds pour la Périphérie flamande (Vlaamse Randfonds).

Belga – Photo :