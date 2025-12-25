175 clients de l’hôtel Sheraton de Brussels Airport évacués durant la nuit à cause d’un incendie

L’hôtel Sheraton de l’aéroport de Bruxelles-National, à Zaventem, a été brièvement évacué dans la nuit de mercredi à jeudi à cause d’un incendie dans le parking souterrain. L’information a été confirmée par les pompiers de la zone Brabant flamand-Ouest. Aucun blessé n’est à déplorer.

Les pompiers ont été appelés vers 0h30 pour un incendie de véhicule dans le parking souterrain de l’hôtel. À leur arrivée, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un incendie dans un local technique. Les 175 clients de l’hôtel ont été évacués vers le hall des départs de l’aéroport pendant l’intervention des pompiers.

Une épaisse fumée a envahi le parking, limitant la visibilité, mais les pompiers sont parvenus à maîtriser rapidement l’incendie. Après ventilation de l’hôtel et vérification de la présence de monoxyde de carbone, les clients ont pu regagner leurs chambres.

Belga – Photo :