Un parking de Molenbeek et plusieurs véhicules en feu cette nuit: “Nous avons immédiatement déployé des renforts”

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un parking désaffecté situé rue Brunfaut à Molenbeek-Saint-Jean. Aucun blessé n’est à déplorer mais les dégâts sont importants. Le garage doit être fermé, selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Les pompiers ont été appelés vers 02h00 du matin pour un incendie dans ce parking souterrain. “Nous avons immédiatement déployé des renforts, car il s’agissait d’un grand parking“, a expliqué le porte-parole. “Sur place, nous avons constaté que plusieurs véhicules étaient en feu au niveau -2. La chaleur dégagée par l’incendie a également gravement endommagé la structure en béton du plafond.

Les pompiers ont mené une vaste opération de recherche (“search and rescue”) dans tout le parking, mais n’ont trouvé personne. Après avoir maîtrisé l’incendie, ils ont fait appel à un ingénieur en structure pour évaluer les dégâts. Celui-ci a conclu que le parking devait être fermé en raison du danger.

Belga – Photo : SIAMU Bruxelles

