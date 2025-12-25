Messe de minuit : l’archevêque Luc Terlinden appelle à ne pas oublier les plus fragiles

À l’occasion de la messe de minuit à Bruxelles, l’archevêque Luc Terlinden a appelé à une attention accrue envers les personnes vulnérables, les réfugiés et les marginalisés.

L’archevêque de Malines-Bruxelles, Luc Terlinden, a placé “les personnes en situation de vulnérabilité, les réfugiés et les marginalisés” au centre de la traditionnelle messe de minuit. “C’est à eux que Jésus s’identifie le plus“, a-t-il affirmé durant la cérémonie au sein de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles.

Dans son homélie, Mgr Terlinden a insisté sur des valeurs telles que la liberté, la justice, la solidarité et la fraternité. “N’est-il pas urgent, au nom des valeurs que je viens d’évoquer, de prêter attention au sort des personnes qui vivent dans la plus grande précarité, notamment en ville ?“, a-t-il questionné.

L’archevêque a rappelé que Jésus lui-même était né dans des conditions difficiles, dans une crèche. Sa naissance a également été révélée en premier lieu à de pauvres bergers, a-t-il souligné.

“En cette nuit de Noël, n’oublions pas l’appel de tous ceux que Jésus invite à la crèche : tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité, les réfugiés, les marginalisés que nous croisons dans nos rues et sur nos places. Jésus s’identifie à eux“, a insisté Mgr Terlinden.

“Il est de la responsabilité de chacun de répondre à l’appel des plus vulnérables en faisant le bien“, a-t-il ajouté. “Quelle place concrète réserverons-nous à notre table à ces femmes, ces hommes et ces enfants marginalisés ou vivant dans la pauvreté ? Auront-ils, eux aussi, droit à notre attention et à notre bienveillance ?”

Porter davantage d’attention aux personnes en situation de vulnérabilité est “notre responsabilité commune“, a encore dit l’Archevêque. Et ce dernier de préciser, dans son homélie, qu’il s’adressait en particulier à ceux qui “gouvernent et rendent ainsi un service essentiel à notre société et au bien commun“.

