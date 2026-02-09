Le gagnant du concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles est connu

Le restaurant Journal, situé à Stockel et représenté par le chef Alexandre De Groodt, a remporté le concours annuel de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles.

Où manger la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles ? Le gagnant du concours annuel est désormais connu : il s’agit du restaurant “Journal” situé à Stockel, représenté par le chef cuisinier Alexandre De Groodt.

18 établissements bruxellois se sont disputé le prestigieux titre détenu, jusqu’ici, par le restaurant Bouillon.

Les candidats éligibles devaient répondre à des critères précis : “posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un Food Truck en activité et implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et proposer des croquettes aux crevettes maison à la carte“, explique le concours dans un communiqué.

Le jury, composé de journalistes, d’experts gastronomiques et du président Lionel Rigolet, s’est servi d’une grille de cotation pour établir la hiérarchie des croquettes dégustées en huis clos.

Durant un an, le “Journal” pourra se targuer de servir “la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles”.

