Où manger la meilleure croquette aux crevettes? Voici le restaurant gagnant au festival Eat Brussels

“Bouillon Bruxelles” a été désigné samedi meilleur restaurant où déguster une croquette aux crevettes. La cinquième édition du concours avait lieu tout l’après-midi à la Gare maritime de Tour & Taxis dans le cadre du festival Eat Brussels.

Dix-sept candidats se sont affrontés pour sortir la petite reine bruxelloise la plus croustillante, la plus goûteuse et la plus qualitative.

Après une dégustation à l’aveugle, le jury composé de journalistes gastronomiques, de membres du public, des deux gagnants des éditions précédentes et du président Lionel Rigolet s’est prononcé et a récompensé Bouillon. Le chef La Brasserie Ommegang et Lola complètent le podium.

“Après avoir obtenu le label Brusseicious, c’est la cerise sur le gâteau”, s’est exclamé étonné le chef Alexandre Masson à l’annonce des résultats.

“On a eu de belles surprises et de moins belles. La croquette de ‘Bouillon’ avait un beau croustillant, une belle texture, un bon bouillon de crevettes de base et, surtout, la qualité des crustacés était au rendez-vous, avec un produit vraiment respecté. On a tous été emballés”, a souligné le président du jury Lionel Rigolet (“Comme chez soi”*).

“Au moment de la dégustation, je me suis dit : si on me sert cette croquette au resto, ça me fait plaisir”, a pour sa part noté Carlo de Pascale, l’un des journalistes gastronomiques présents dans le jury.

Pour participer au concours, les établissements qui ont répondu à l’appel à candidatures devaient posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un food truck en activité, implanté en Région bruxelloise et proposer des croquettes aux crevettes maison à la carte.

“Bouillon”, qui revendique une restauration traditionnelle, pourra arborer le titre de “meilleure croquette aux crevettes à Bruxelles” durant toute l’année suivant la proclamation des résultats. L’établissement situé rue des Dominicains, au cœur de l’Îlot sacré, est reconnu pour la qualité de ses assiettes à prix démocratiques.

Cédric Mosbeux (Fernand Obb) et Yves Ducobu (Brasseries Georges) étaient jusqu’ici les deux seuls tenants du titre, ayant remporté le premier prix à deux reprises chacun.

La 13e édition Eat Brussels se tient jusque dimanche, proposant des menus trois et cinq services. Restaurateurs, pâtissiers et fromagers bruxellois ainsi que vignerons et brasseurs y font découvrir leur art et leur savoir-faire.

Belga – Photo : Visit.Brussels