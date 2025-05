Le football belge va se parer des couleurs de l’arc-en-ciel pour la 7e fois ce week-end

Les capitaines des équipes de Jupiler Pro League (première division masculine) et de Lotto Super League (première division féminine) porteront un brassard arc-en-ciel ce week-end à l’occasion de la septième campagne “Football for All”, a annoncé jeudi la Pro League. Les drapeaux de corner seront également aux couleurs de l’arc-en-ciel pendant les matchs.

Avec la campagne annuelle “Football for All”, la Pro League et ses clubs entendent démontrer “leur engagement en faveur de la diversité, de l’inclusion et du respect”, a indiqué l’organisateur des championnats professionnels de football dans un communiqué. “Nous sommes unis contre l’holebiphobie (les discriminations envers les personnes homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles, ndlr) et la transphobie, tout comme nous le sommes contre le racisme et toutes les autres formes de discrimination et d’inégalité. L’objectif est clair: chacun doit pouvoir être soi-même. Dans nos stades et ailleurs.”

La Pro League rappelle qu’elle a élaboré un plan stratégique et qu’un guide consacré à l’inclusion des LGBTQIA+ dans le football a été réalisé l’an passé. Beveren et l’Union Saint-Gilloise ont été les premiers à le mettre en pratique, rejoints cette saison par Lommel. En outre, l’Union Saint-Gilloise a lancé sa propre initiative en soutenant le Rainbow Refugee Committee, un groupe de soutien pour les réfugiés issus de la communauté LGBTQIA+.

La Pro League souligne aussi son engagement “en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion”. “Elle accorde une attention particulière aux personnes qui ont un handicap et elle collabore notamment avec Child Focus sur le thème de la ‘safeguarding'”, a indiqué l’instance. Enfin, la Pro League a lancé cette saison son projet Bridge “pour sensibiliser les clubs aux obstacles rencontrés par les fans issus de l’immigration.”

Belga