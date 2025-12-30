Le festival FCKNYE débute à Brussels Expo avec 70.000 festivaliers attendus

Le festival de musiques urbaines et électroniques FCKNYE ouvre ses portes ce mardi à 18h00 à Brussels Expo, marquant le lancement de sa 16e édition et une première sur trois jours, ces 30, 31 décembre et 1er janvier. Installé au Palais 12, dans ses annexes et sous trois chapiteaux, l’événement s’étend également à plusieurs autres halls du site pour l’accueil du public et le camping indoor.

La programmation repose sur un équilibre assumé entre rap francophone et musiques électroniques, avec plus d’une centaine d’artistes répartis sur plusieurs scènes. Côté rap, le festival aligne des têtes d’affiche populaires comme PLK, Vald, Josman ou Dinos, aux côtés de figures montantes de la scène urbaine. La dimension électronique est portée par une programmation hard techno et techno industrielle très marquée, avec notamment Nico Moreno, Trym ou Indira Paganotto. “Le plus grand festival du Nouvel An au monde“, selon un des trois co-organisateurs, Damiano Fersini.

Pour Damiano Fersini, le passage à trois jours répond à une demande croissante. “On a rajouté l’after-party cette année, le 1er janvier de 13h00 à 01h00 du matin. On a volontairement fait une coupure entre la soirée du Nouvel An et l’after, pour que les gens puissent rentrer chez eux et décompresser“, explique-t-il. Environ 70.000 festivaliers sont attendus sur l’ensemble de l’événement.

“La prévention constitue un axe central du festival“, insiste-t-il. De nombreuses safe zones ont été aménagées afin d’offrir une aide rapide aux festivaliers en difficulté. Un important dispositif santé est mis en place avec la Croix-Rouge, complété par plusieurs centaines d’agents de sécurité.

Le camping indoor connaît une forte progression, avec quelque 6.500 campeurs attendus cette année, contre environ 3.500 lors de l’édition précédente.

Créé il y a quinze ans par trois entrepreneurs carolos, le FCKNYE s’est imposé comme l’un des grands rendez-vous européens du Nouvel An.

Belga

■ Reportage de Bryan Mommart, Marjorie Fellinger et Corinne De Beul