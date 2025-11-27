Le festival du clip VKRS tire sa révérence avec une dernière édition: “On préférait finir en beauté plutôt que mourir en silence”

Le festival bruxellois du clip VKRS ouvre ce soir sa 7e et dernière édition, faute de moyens financiers.

Né il y a sept ans pour réunir musique et audiovisuel autour du clip, le festival VKRS tire sa révérence. Son modèle économique était fragile et ne tenait que sur quelques petites subventions. “On a eu des échos de pas mal de partenaires, dont la Fédération Wallonie-Bruxelles, que nous serions moins subsidiés. La conjoncture politique actuelle n’est vraiment pas évidente“, explique sa co-fondatrice, Fanny De Marco. Face à cette incertitude, l’équipe a tranché : “On a décidé qu’on préférait finir en beauté plutôt que mourir en silence“.

Cette ultime édition, organisée au centre culturel Les Riches-Claires, se veut donc célébration plus que enterrement. Au programme : compétitions nationale et internationale, best of des clips primés ces sept dernières années, rencontres professionnelles et présentation de courts clips tournés en trois jours.

Mélange de tristesse et de fierté pour celle qui a cofondé VKRS avec le réalisateur Maxime Pistorio : “Peut-être qu’un jour, VKRS reprendra. Le festival est à remettre. Nous sommes très fiers de ce qu’on a fait pendant sept ans. Je n’imaginais pas que cela dure aussi longtemps“, se réjouit malgré tout la co-fondatrice.

■ Interview de Fanny De Marco réalisé par Simon Breem en direct des Riches-Claires