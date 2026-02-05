Le festival AlimenTERRE commence jeudi à Ixelles

Le festival cinématographique AlimenTERRE, consacré à l’alimentation durable, revient pour sa 18e édition dès jeudi et jusqu’au mercredi 25 février, a annoncé l’ONG Humundi, organisatrice de l’événement. Vingt films internationaux seront présentés lors de 75 projections à Bruxelles et à travers la Wallonie.

Le week-end d’ouverture se tiendra dès jeudi et jusqu’à dimanche. Il s’ouvrira au cinéma Vendôme, dans la commune bruxelloise d’Ixelles, dès 18h30, avec la projection du film “Images de Tuvalu”. Celui-ci “interroge le lien émotionnel entre les images de catastrophes climatiques lointaines et la capacité à susciter une prise de conscience et une action auprès du public occidental”, a présenté l’organisation dans un communiqué.

Ensuite, le festival continuera à Bruxelles et en Wallonie. Les projections seront organisées dans des cinémas, centres culturels, fermes, habitats groupés, lieux associatifs, tiers lieux, notamment à Libramont, Ath, Malmedy, Ottignies et Genappe.

AlimenTERRE souhaite montrer les liens entre l’alimentation, l’agriculture et l’environnement à travers sa programmation. “Nous voulons proposer des moments de dialogue dans un monde marqué par des tensions géopolitiques et sociales croissantes”, a expliqué la responsable du festival, Julie Van Der Kar. “L’analyse, l’art et l’engagement sont plus que jamais nécessaires dans le contexte d’une montée en force des nationalismes et du repli sur soi”, a-t-elle ajouté.

Sept courts métrages seront par ailleurs en compétition dans le cadre du concours “Champ Libre”, destiné aux jeunes de 18 à 30 ans. Le vainqueur recevra 1.000 euros et partira avec l’organisation Humundi dans un de ses pays partenaires pour une mission de tournage. La remise de ce prix aura lieu le samedi 7 février à Ixelles.

Le festival se déclinera ensuite à l’international : en Europe, en Afrique et en Amérique latine.

