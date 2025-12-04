Le doyen de Bruxelles-Centre soutient la crèche de la Grand-Place

La crèche qui trône sur la Grand-Place de Bruxelles et fait l’objet d’une polémique depuis son installation le 28 novembre ne contrevient pas aux valeurs chrétiennes, au contraire, a réagi mercredi le doyen de Bruxelles-Centre, Benoît Lobet, dans une interview auprès du média catholique CathoBel. Il s’agit de symboliser les milliers de personnes qui doivent survivre en rue dans la capitale, a souligné l’abbé.

Les personnages de la crèche présentent un visage fait de tissus bariolés, ce qui n’est pas au goût de tous. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, avait ainsi moqué les figurines, les qualifiant de “zombies“. Son homologue du parti chrétien-démocrate flamand, Sammy Mahdi, avait estimé pour sa part que la question méritait d’être débattue et qu’il s’agissait de “la manière dont on traite nos traditions“.

Le doyen a réagi pour la première fois depuis le début de la polémique. “Lorsque j’entends M. Bouchez dire qu’il voit dans ces figures quelque chose qui ressemble aux zombies de la gare du Midi, il nous rend service. (…) Nous voulions rappeler à Noël le fait qu’environ 9.000 personnes dorment en rue dans la capitale et, parmi eux, des enfants”, a souligné le curé de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. “Aider les personnes vulnérables, c’est ça, les valeurs chrétiennes.”

La communauté catholique soutient totalement cette création de l’artiste Victoria-Maria Geyer, selon Benoît Lobet. Le choix de ne pas donner de visage aux personnages est assumé et part de “l’idée que l’absence de visages oblige en quelque sorte le spectateur à participer à la création de la scène de la crèche, à y être présent lui-même“.

Sollicité par Belga, le doyen n’était pas disponible pour confirmer les propos recueillis par CathoBel.

