Crèche de la Grand-Place : la Ville de Bruxelles renforce les mesures de sécurité

La Ville de Bruxelles a renforcé lundi les mesures de sécurité autour de la crèche installée sur la Grand-Place, après le vol survenu samedi matin de la tête de la figurine de l’enfant Jésus.

L’information, révélée par La DH, a été confirmée par le cabinet du bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS). La nature précise des dispositifs mis en place n’a pas été communiquée.

Présentée dans le cadre de l’événement hivernal Plaisirs d’Hiver, la crèche de la Grand-Place fait l’objet de vives critiques depuis son inauguration. Les différents visages en tissus ont notamment suscité de nombreuses réactions. Parmi les critiques, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a estimé que cette crèche ne respectait pas la tradition chrétienne, qualifiant même les personnages de “zombies”.

► Lire aussi | La tête du petit Jésus sera remplacée, la polémique enfle autour de la crèche

L’artiste a pour sa part défendu son œuvre et affirmé que l’idée de départ de la crèche était de “valoriser le passé culturel textile belge”. Philippe Close expliquait vendredi avoir “travaillé avec les autorités ecclésiastiques pour maintenir ce symbole chrétien tout en le modernisant.”

À la suite du vol constaté durant le week-end, Ville de Bruxelles a décidé de renforcer la protection du dispositif. Le cabinet du bourgmestre n’a toutefois pas souhaité détailler les nouvelles mesures, invoquant des raisons d’efficacité.

► Lire aussi | Polémique sur la crèche de la Grand-Place : De Maegd dénonce une rhétorique nauséabonde

Belga – Photo : Belga Image