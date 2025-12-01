La tête du petit Jésus sera remplacée, la polémique enfle autour de la crèche

La Ville de Bruxelles confirme dimanche que la tête de la figurine du Jésus volée samedi sur la crèche installée sur la Grand-Place sera remplacée et que des mesures sont à l’étude afin d’éviter qu’un tel acte ne se reproduise.

Dès son installation, la crèche a suscité de vives réactions, tant chez des quidams que politiques. Le Mouvement réformateur a lancé dimanche matin une pétition en ligne réclamant son retrait et le retour à une crèche “traditionnelle”, dénonçant une “insulte aux traditions”.

Le projet de cette nouvelle crèche a été lancé par la Ville de Bruxelles en mars 2025, en collaboration avec les autorités ecclésiastiques, parties prenantes depuis le début du processus. Des créateurs ont été contactés au début de l’été, dont la designer Victoria-Maria Geyer, finalement désignée début septembre. Le projet a ensuite été présenté et discuté en collège communal.

Le chef de file du MR à la Ville de Bruxelles, David Weytsman, a déclaré que “le projet de nouvelle crèche a été lancé avant notre arrivée en majorité” et a confirmé à Belga ce dimanche que le projet n’avait été décidé “ni en collège ni au conseil du BME”, structure chargée de l’organisation. “On nous a tout au plus informé fin septembre.”, a-t-il ajouté.

La Team Fouad Ahidar s’est également positionnée. Son conseiller communal Mourad Maimouni interpellera le conseil communal lundi soir. Le parti appelle à un équilibre entre inclusivité et respect des traditions. De son côté, le Parti socialiste dénonce un “écran de fumée” de la droite. Le député fédéral Ridouane Chahid estime que “la droite s’indigne bruyamment de la crèche, mais passe sous silence les véritables mesures budgétaires qui pèseront sur le portefeuille des citoyens”.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), a déclaré, dès vendredi, assumer pleinement ce choix artistique.

