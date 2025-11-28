Coup d’envoi de la 24e édition des Plaisirs d’hiver sous le signe de la solidarité

L’édition est placée sous le signe de la solidarité. Une collaboration étroite est prévue avec les banques alimentaires et un point de collecte pour jouets de seconde main est installé dans un nouveau village de Noël aménagé sur la place Poelaert. En outre, une nouvelle crèche “inclusive” a été installée sur la Grand-Place et la décoration du sapin de Noël est assurée par le designer Jean-Paul Lespagnard.

Le nombre de chalets sur la place de la Monnaie a été augmenté au détriment de chalets sur le Marché aux Poissons, afin de faciliter le passage et l’accès aux entrées et sorties de la station de métro Sainte-Catherine.

► Reportage | Une crèche de Noël nouvelle génération sur la Grand-place

L’inauguration officielle des Plaisirs d’hiver aura lieu vendredi à 18h00 sur la Grand-Place, avec un spectacle lumineux, en présence du bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, et de l’Échevine du Tourisme et des Grands Événements à la ville de Bruxelles, Delphine Houba.

À la tombée de la nuit, les visiteurs pourront profiter du spectacle d’animation 3D et de lumières “Echoes of Colours” qui illuminera l’hôtel de ville de la capitale. La chorale “Sing Out Brussels” rythmera également l’inauguration place de la Bourse, place de la Monnaie, et sur la Grand-Place.

“Bruxelles entame cinq semaines de temps forts où la magie des fêtes de fin d’année illumine toute la ville”, a déclaré Delphine Houba.“Reconnu par la presse étrangère comme l’un des plus beaux marchés de Noël du monde, l’événement revient avec une édition solidaire et résolument bruxelloise.”

Les Plaisirs d’Hiver seront ouverts jusqu’au jeudi 1er janvier.

Belga