Crèche de la Grand-place : la tête du petit Jésus a été volée

Le petit Jésus de la crèche installée sur la Grand-Place a perdu sa tête.

Contacté ce samedi matin, Victor Kanyanzira, porte-parole du bourgmestre de Bruxelles, a confirmé les faits. “C’est la boule de chiffon qui faisait office de tête du petit Jesus qui a été volée. On est en train de la remplacer.“, a-t-il indiqué.

Ce n’est pas la première fois que la crèche bruxelloise subit des dégradations. En 2017, la statuette entière avait été volée, et en 2014, la tête de l’enfant Jésus avait déjà été dérobée par des militants à des fins de protestation politique.

Cette année, la crèche, qui se veut plus moderne, fait de nouveau polémique.

Rédaction