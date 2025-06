Le dossier opposant Testachats à Ryanair s’ouvre au tribunal de l’entreprise de Bruxelles

L’association de défense des consommateurs a introduit une action en cessation contre la compagnie aérienne irlandaise en raison de diverses pratiques opaques liées à son processus de réservation.

L’audience d’introduction dans le cadre de l’action intentée par Testachats contre Ryanair se tient ce mercredi au tribunal de l’entreprise de Bruxelles.

Cette action, soutenue par l’organisation coupole Euroconsumers, fait suite à trois plaintes déjà déposées par Testachats auprès de l’Inspection économique. De son côté, Le transporteur à bas coûts réfute toute illégalité de ses politiques en matière de prix et de bagages. Dans le viseur de Testachats figurent notamment les frais facturés pour les bagages à main de 10 kg et de “taille raisonnable”.

Selon l’organisation, la pratique empêche les passagers de comparer facilement les prix, car ce n’est qu’en fin de processus que le prix réel du voyage est affiché. Le manque de transparence lié aux coûts de certaines options, impliquant par exemple un embarquement prioritaire ou des valises additionnelles, est également dénoncé par l’association de protection des consommateurs.

Ryanair réfute les accusations qu’elle qualifie de “fausses” et affirme que ses politiques en matière de prix et de bagages sont entièrement conformes à la législation européenne. Celle-ci accorde à toutes les compagnies aériennes de l’UE la liberté de fixer les prix, y compris ceux des services optionnels, selon la compagnie aérienne. Elle estime que l’action en cessation de la part de Testachats permettra de confirmer la conformité et la transparence de ces politiques. La possibilité d’acheter des vols et d’autres produits auxiliaires sous forme d’offre groupée, “une pratique courante dans le secteur des transports“, offre un confort supplémentaire aux consommateurs et est totalement légale et transparente, estime à ce titre Ryanair.

Belga