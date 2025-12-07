Passer la navigation
Le derby bruxellois entre le RSCA Futures et le RWDM Brussels s’est soldé par un partage 2-2.

Le RWDM a mené à deux reprises, via Aiman Maurer (23e) et Manoel Verhaeghe (47e, sur penalty). Un but contre son camp de Yacine Chaib (39e) et un penalty de Samuel Ntanda (58e) ont permis aux jeunes Anderlechtois de recoller au score. Les deux équipes sont en petite forme: le RWDM aligne un 6e match sans victoire, les U23 d’Anderlecht n’ont plus gagné depuis huit rencontres. Le RWDM pointe au 10e rang avec 16 unités. Le RCSA Futures est 13e avec 13 points.

Belga

