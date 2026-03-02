Le député Kjell Vander Elst (Anders) veut la démission du médiateur de l’aéroport Philippe Touwaide

Le député d’opposition Kjell Vander Elst (Anders) a demandé lundi la démission du directeur du service fédéral de médiation de l’aéroport de Zaventem. Il invoque “de sérieux indices de conflit d’intérêts”, qui rendraient impossible son fonctionnement neutre et objectif.

M. Vander Elst en réfère à une enquête du magazine Le Vif, publiée la semaine dernière. M. Touwaide a été nommé médiateur en 2001 et a ensuite travaillé dans plusieurs cabinets, mais selon l’hebdomadaire, son nom est également apparu comme administrateur de l’Union Belge Contre les Nuisances des Avions (UBCNA), un cumul de fonctions qui n’est pas autorisé.

Philippe Touwaide a répliqué à l’hebdomadaire que tout cela résultait de négligences de la part des anciens dirigeants du groupe d’action et que la situation avait été régularisée en 2017.

Selon Kjell Vander Elst, la situation est intenable. S’il se vérifie que des mandats au sein d’un groupe d’action contre l’aéroport sont combinés avec la fonction de médiateur fédéral, il est impossible de continuer à travailler de manière crédible et indépendante, a-t-il justifié.

Toujours selon Le Vif, Philippe Touwaide aurait été condamné en 2024 pour diffamation et harcèlement à l’encontre de dirigeants de l’aéroport. Il a fait appel de ce jugement, mais cela n’empêche pas que “les relations entre l’aéroport, les riverains et le gouvernement fédéral soient complètement détériorées“, selon le député.

Pour le libéral flamand, les droits des riverains à des informations correctes et à un traitement équitable de leurs plaintes et le droit de l’aéroport à un interlocuteur neutre ne sont plus garantis.

Belga – Photo : Belga Image