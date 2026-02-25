Nuisances des avions : plus de 6.000 infractions ont été dénombrées en 2025, déplore le Médiateur fédéral

Aux yeux du directeur de ce service, Philippe Touwaide, c’est beaucoup trop. Les infractions à la législation fédérale ont trait à des avions interdits de vols pendant la nuit, à l’absence de créneau, au non-respect des nuits calmes, à l’utilisation d’une procédure de décollage de jour pendant la nuit.

Il s’agit notamment de 200 décollages de nuit d’un avion-cargo Boeing 777 “totalement illégal”, décollant avec un Quota Count de bruit réel de 10,7, bien au-delà de la limite de 8,0 pendant la nuit.

D’après le directeur du service fédéral de médiation, cet avion vole sur base d’un QC fictif de 7,7 établi selon des documents et une autorisation illégales et pour lesquels une instruction judiciaire est toujours en cours.

Le coordinateur indépendant des créneaux, a lui relevé 1.032 vols effectués de nuit sans créneau horaire dont 558 atterrissages et 474 décollages.

Par ailleurs, Philippe Touwaide a constaté qu’au cours des 10 premiers mois de l’année 2025, 4.758 infractions aux normes de bruit bruxelloises ont été relevées depuis les sonomètres de Bruxelles Environnement.

Pourtant l’article 34 de la licence de “Brussels Airport Company” définit clairement que “le titulaire respecte et fait respecter, dans le cadre de son exploitation de l’aéroport les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, après concertation avec l’État fédéral”.

Pourtant, a rappelé le Médiateur Fédéral, dans une ordonnance de cessation environnementale du 26 février 2025, le Tribunal de première instance de Bruxelles a interdit à l’État d’exploiter les routes aériennes du Canal, du Ring et celle utilisée pour les atterrissages sur la piste 01 uniquement en ce que pareille exploitation générerait, pour la période la nuit aérienne, une augmentation des infractions aux normes bruxelloises de bruit au regard des infractions constatées pour le même mois durant l’année 2017.

Pour M. Touwaide, “les dirigeants de la société exploitant l’aéroport doivent réellement respecter les décisions de justice et toute la législation pour diminuer de façon drastique les infractions, surtout de nuit”.

L’an dernier 187.910 vols de jour ont été enregistrés à Bruxelles-National, contre 16.237 vols de nuit.

Le rapport annuel du Médiateur fait état de 32.777 dossiers de réclamations introduits auprès de celui-ci en 2025. C’est moins qu’en 2024 (38.188) mais plus qu’en 2023 (28.893).

Depuis sa naissance en 2002, le Service de Médiation pour l’Aéroport de Bruxelles-National a assuré le traitement de l’ensemble des 14.633.848 dossiers de réclamation introduits.

Belga