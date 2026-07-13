Le délai de dépôt de la déclaration d’impôt en ligne prolongé de quatre jours

Le délai de dépôt de la déclaration à l’impôt des personnes physiques en ligne a été exceptionnellement prolongé jusqu’à dimanche inclus à la suite de problèmes techniques, communique lundi le SPF Finances. L’administration a en effet constaté ces derniers jours que certains citoyens avaient rencontré des difficultés pour se connecter à la plateforme Tax-on-Web via MyMinfin.

“Ces problèmes sont liés à un incident technique survenu vendredi et qui a également continué à perturber l’accès pour certains utilisateurs au cours du week-end“, explique le SPF Finances, qui a dès lors décidé d’une prolongation du délai afin de laisser suffisamment de temps aux citoyens pour compléter leur déclaration via Tax-on-Web ou modifier en ligne leur proposition de déclaration simplifiée.

Le SPF Finances assure poursuivre ses efforts pour garantir un service accessible et fiable et prendre des mesures complémentaires afin d’assurer la stabilité de ses applications numériques.

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Belga