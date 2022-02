Le chantier de la tour Victoria Regina provoque des nuisances et gêne les riverains

La nuit, des machines sont livrées, des containers sont déplacés et les travaux débutent avant 7 heures du matin. Les travaux de la tour Victoria Regina et l’hôtel Best Western gênent particulièrement les riverains.

Depuis deux ans, les nuits sont courtes pour les riverains qui habitent aux alentours du 4-10 Boulevard Saint-Lazare. Les travaux de rénovation de la tour Victoria Regina créent des nuisances sonores qui empêchent les habitants de dormir. Des machines sont livrées la nuit, des camions et des containers sont déplacés et les travaux débutent même avant 7 heures du matin.

Des accidents arrivent également, comme ce jour où du ciment a éclaboussé sur les fenêtres des riverains. Les travailleurs ont donc tenté de retirer ce ciment, mais ils griffaient les fenêtres par la même occasion.

L’hôtel Best Western provoque également des nuisances avec des livraisons de nuit.

Deux incidents isolés selon l’entrepreneur du chantier

L’entrepreneur, de son côté, s’explique ; “il est prévu que le chantier démarre à 7h, et pas avant. Mais effectivement, ces dernières semaines, il y a eu deux incidents isolés, avec des co- et sous-traitants qui travaillaient trop tôt, pour des livraisons ou pour changer le container de déchets. Nous sommes cependant très clairs sur les règles avec nos co- et sous-traitants, et il y a des amendes pour ceux qui ne les respectent pas. Ces incidents n’étaient pas volontaires et nous nous excusons pour l’embarras ressenti par les voisins“.

Emir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse, précise qu’un PV a été dressé et que “le dossier est au service juridique pour une mise en demeure, car plusieurs interventions ont déjà eu lieu“.

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Arnaud Bruckner, Charles Carpreau et Stéphanie Mira