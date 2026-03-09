 Aller au contenu principal
Le Centre Jean Gol sera finalement présent à la Foire du Livre : un accord a été trouvé entre les deux parties

Écarté dans un premier temps, le Centre Jean Gol sera finalement présent à la Foire du Livre. Un accord a été trouvé.

Le Centre Jean Gol, écarté de la Foire du Livre, sera finalement bien présent au salon. Un accord a été conclu entre les deux parties, peut-on lire dans un communiqué diffusé par la Foire du Livre : “Cet accord confirme la présence du stand du Centre Jean Gol à la Foire du Livre, ainsi que l’organisation de sa conférence prévue initialement, dans le prolongement des 25 ans de participation de ce dernier à la Foire du livre.”

► Voir notre reportage | Le Centre Jean Gol écarté de la Foire du livre: le MR annonce des actions en justice

Des négociations se sont tenues aujourd’hui entre le Centre Jean Gol et la Foire du Livre, en présence des représentants de Tour&Taxis et de la Ville de Bruxelles. “Un cadre organisationnel et logistique garantissant le bon déroulement des activités” a pu être défini au terme des discussions. Ce cadre concilie, d’après le communiqué, “la liberté d’expression et les exigences de sécurité dont le respect est essentiel pour les parties.

