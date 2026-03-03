Le Centre Jean Gol écarté de la Foire du livre: le MR annonce des actions en justice

Le MR et le Centre Jean Gol réagissent publiquement après l’annonce de la décision prise par l’ASBL Foire du Livre de Bruxelles d’écarter le centre d’études libéral de l’événement. Une pétition est lancée et des actions en justice sont prévues.

Georges-Louis Bouchez insiste dans le communiqué : “C’est la première fois qu’une Foire du Livre, qui doit normalement prôner la liberté d’expression et la diversité des opinions, décide de faire un choix purement politique, d’exclure certaines idées, certains livres. Aujourd’hui, cette censure se marque par l’invisibilisation : ce qui n’est pas vu n’existe pas. Toutes les opinions, pour autant qu’elles respectent la loi, ont le droit de pouvoir s’exprimer“.

Le communiqué précise que Georges-Louis Bouchez a écrit “à l’ensemble des présidents de parti du pays pour les alerter” : “J’attends de l’ensemble des démocrates qu’ils se joignent à nous, car les valeurs sont universelles. Il serait totalement inconcevable que la gauche ou l’extrême gauche ne puissent pas avoir de tribune ; je refuse que l’on applique ce traitement aux libéraux“. Une pétition a été lancée “contre la censure“.

Le MR et le Centre Jean Gol annoncent également des actions en justice et devant la Commission du pacte culturel.

Ce matin, Valentine Delwart, bourgmestre uccloise f.f. s’est exprimée sur l’affaire dans l’émission Bonjour Bruxelles : “Toutes les participations du Centre Jean Gol à la Foire du Livre se sont toujours très bien déroulées. Comparons ce qui est comparable”, a-t-elle affirmé. “Il n’y a aucune raison qui justifie une annulation de cette nature. Pour le MR, il s’agit surtout d’une annulation politique.”

Une décision justifiée par la sécurité

De son côté, la Foire du Livre se justifie au micro de BX1 et nie toute censure : “Nous ne les avons pas exclus, nous leur avons dit que nous ne pouvions pas maintenir leur présence telle qu’elle a pu se manifester ces vingt dernières années pour des raisons de sécurité” nuance Tanguy Roosen, président du Conseil d’administration de l’ASBL. “Ce n’est pas un prétexte pour exclure le MR“, assure-t-il.

La décision a été prise après une analyse de risque avec une entreprise spécialisée : “La Foire du Livre c’est 16 portes d’entrée, plusieurs milliers de personnes qui circulent à l’heure, des espaces ouverts avec un accès totalement libre pour la Gare Maritime. La série d’événements qui se sont tenus l’année dernière et la publication où Georges-Louis Bouchez dit lui-même que sa sécurité est menacée, notamment, nous poussent à dire qu’aujourd’hui, en l’état, accueillir le Centre Jean Gol est complexe“.

L’an dernier, des policiers et des agents de sécurité ont dû être mobilisés, provoquant “un climat anxiogène” d’après l’exposant principal du salon, qui jouxte le lieu de rencontre.

Tanguy Roosen poursuit en précisant que des alternatives ont été proposées au Centre Jean Gol “pouvoir l’accueillir et sa conférence dans un lieu plus sécurisé, plus contrôlable où la sécurité du centre et du personnel, des exposants et du grand nombre de visiteurs peut être garantie“. Cette solution a été, selon ses dires, refusée.

La rédaction – Photo : Belga Image

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Fréderic De Henau