Valentine Delwart revient sur l’écartement du Centre Jean Gol de la Foire du livre : “Une annulation politique”

La décision prise par l’ASBL Foire du Livre de Bruxelles d’écarter le Centre Jean Gol de l’événement “s’appuie exclusivement sur des éléments liés à la sécurité, aux contraintes logistiques et à la viabilité de l’événement”, a-t-elle justifié après que le président du MR Georges-Louis Bouchez a critiqué lundi cette décision sur Bel RTL.

“La liberté d’expression n’implique pas un droit automatique d’accès à un événement de cette ampleur, indépendamment des circonstances concrètes”, a précisé l’association. La Foire du Livre de Bruxelles a indiqué lundi dans un communiqué ne pas céder aux pressions politiques et préserver sa mission première, la liberté d’expression. Le Centre d’études du Mouvement réformateur a été écarté de la prochaine Foire du Livre, après “une analyse de risque approfondie menée au regard des tensions et incidents survenus lors des éditions précédentes”, selon l’ASBL organisatrice de l’événement.

Invitée ce mardi dans Bonjour Bruxelles, Valentine Delwart estime qu’il s’agit d’un déni de démocratie. “Pour nous, les éléments évoqués ressemblent à un prétexte global. C’est vraiment grave”, a-t-elle dit à Maël Arnoldussen. Ce choix, ne serait-il pas lié aux 20 ans du centre Jean Gol et des débordements qui avaient eu lieu du côté de Liège ? “Toutes les participations du centre Jean Gol à la Foire du livre se sont toujours très bien déroulés. Comparons ce qui est comparable”, a-t-elle affirmé. “Il n’y a aucune raison qui justifie une annulation de cette nature. Pour le MR, il s’agit surtout d’une annulation politique.”

“De la censure” pour Georges-Louis Bouchez

Cette décision a été vivement critiquée par Georges-Louis Bouchez sur les ondes de Bel RTL lundi matin. “Nous y sommes depuis 2000. Nous avons été là chaque année, nous organisons des conférences, et ça s’est toujours bien passé, mais on voit aujourd’hui que la Foire du Livre (a opté pour) la censure. Elle prétexte soi-disant des questions de sécurité, mais nous avons interrogé les autorités compétentes qui nous disent qu’il n’y a pas de risque spécifique, que nous pouvons être présents”, a-t-il lancé.

L’ASBL a réagi aux propos du chef de file MR, en précisant qu’il ne s’agit ni d’une interdiction administrative, ni d’une censure, “mais d’une décision prise sur la base d’une évaluation logistique par un organisateur, dans le cadre de son règlement général et de ses responsabilités tenant compte des éléments du passé et du contexte”.

Lundi matin, Georges-Louis Bouchez a conclu l’interview en annonçant que des leviers médiatiques, politiques et juridictionnels allaient être mobilisés.

“La Foire du Livre a formulé des propositions alternatives dans deux courriers adressés en février 2026 afin d’éviter de reproduire la situation de mobilisation policière excessive durant l’événement, refusées à ce jour par le Centre Jean Gol”, s’est défendue l’association.

L’événement doit se tenir du jeudi 26 au dimanche 29 mars à Bruxelles.

Belga