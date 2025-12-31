Le centre de crise régional activé à Bruxelles pour la nuit de la Saint-Sylvestre

Le centre de crise régional est activé à Bruxelles à l’occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, a annoncé safe.brussels, le service public régional bruxellois chargé de la sécurité et de la prévention. Le dispositif vise à coordonner les mesures de sécurité déployées sur l’ensemble du territoire régional, alors qu’un public nombreux est attendu au cœur de la capitale pour célébrer le passage à l’An neuf.

Les services de secours et d’intervention, les zones de police ainsi que les services publics bruxellois ont préparé un dispositif intégré visant à garantir la sécurité des citoyens et des intervenants de terrain tout au long de la nuit. Les autorités appellent la population à profiter des festivités dans le respect des consignes de sécurité.

►Lire aussi : Réveillon de Nouvel an : un dispositif policier renforcé et six personnes assignées à résidence

“Au-delà de l’effervescence urbaine, des centaines de professionnels veillent dans l’ombre”, a souligné le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort (PS). “Mon rôle est de m’assurer qu’ils puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles. Le passage à l’An neuf doit se faire dans un esprit de responsabilité collective”, a-t-il ajouté.

►A voir : Renforcement policier, assignations à résidence… Les bourgmestres se préparent à la nuit du Nouvel An

La directrice générale de safe.brussels et gouverneure pour la gestion de crise en Région bruxelloise, Sophie Lavaux, rappelle que le 31 décembre constitue “un événement majeur pour les grandes agglomérations comme Bruxelles”. “Pour que la fête reste la fête, safe.brussels a mis en place un dispositif régional qu’il coordonnera. Mon message aux citoyens : célébrez les douze coups de minuit en veillant les uns sur les autres et en respectant les services mobilisés”, a-t-elle déclaré.

Du côté policier, le chef de corps de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, Michel Goovaerts, indique que “tous les acteurs de la sécurité seront engagés” afin de permettre à la population de célébrer l’événement “dans un cadre festif mais sensible”, en appelant au respect mutuel entre fêtards, riverains et services mobilisés.

Belga