Le CCE et le CNT critiquent l’augmentation des tarifs domicile-travail à la SNCB

Le 1er février 2026, la SNCB modifiera la structure tarifaire de ses abonnements domicile-travail. À cette date, en plus de l’indexation tarifaire de 2,14 %, une augmentation des tarifs de 0,46 % sera appliquée. Cette augmentation est encadrée par une série d’objectifs à atteindre, notamment en matière de ponctualité, de taux de suppression des trains et de satisfaction client.

Pour l’année 2024, la SNCB a obtenu de meilleurs résultats que le seuil de prestation minimale. Toutefois, en ce qui concerne la ponctualité et la satisfaction client, les scores de la SNCB (89,7 % et 7,16 %) sont restés inférieurs aux valeurs cibles (90,2 % et 7,29 %) qui devaient être atteintes fin 2024. Le seul indicateur de performance pour lequel la SNCB a obtenu un meilleur résultat (0,52 %) que la cible (0,54 %) est celui du taux de suppression des trains.

Le CCE et le CNT estiment également que les indicateurs de satisfactions utilisés ne tiennent pas compte des “désagréments subis par les voyageurs à cause des retards et suppressions de trains”. Par exemple, les chiffres de ponctualité, qui tolèrent un retard tant qu’il est inférieur à 6 minutes, ne tiennent pas compte des correspondances manquées ou des arrêts supprimés pour rattraper du retard.

En outre, les trois indicateurs (satisfaction client, ponctualité et taux de suppression) comptent pour une part égale dans le calcul de l’augmentation tarifaire. “Les Conseils se demandent si les suppressions et les retards de train n’ont pas une plus grande influence sur la vie quotidienne des navetteurs et sur le fonctionnement quotidien des organisations que les aspects de la ‘satisfaction client’ qui sont pris en compte pour calculer le score de satisfaction client.”

Enfin, la CCE et le CNT appellent la SNCB et le ministre de tutelle à ne pas pratiquer de nouvelles augmentations tarifaires si la nouvelle offre tarifaire lancée en octobre pour les tickets individuels n’atteint pas son objectif de croissance du nombre de voyageurs.

Belga