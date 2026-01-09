La SNCB a atteint une ponctualité de 91,7% en 2025

La SNCB attribue cette amélioration à ses efforts conjoints avec le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel, combinés à une baisse des perturbations liées aux conditions météorologiques.

L’an dernier, 39,6% des retards étaient imputables à la SNCB, 21,9% à des tiers (personnes sur les voies, accidents, incidents externes), 20,8% au manque de robustesse du système ferroviaire, 14,4% à Infrabel et 3,3% à d’autres causes.

La SNCB dit continuer d’investir avec Infrabel dans l’infrastructure, le matériel roulant, l’entretien et les processus opérationnels afin d’améliorer davantage la ponctualité et de limiter au maximum l’impact des perturbations.

Une plus grande ponctualité du trafic ferroviaire reste une priorité absolue, assure l’entreprise ferroviaire.

