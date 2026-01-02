Le bal des fonctionnaires attire des centaines de personnes à l’Ancienne Belgique

Des centaines de personnes participent vendredi au bal des fonctionnaires, qui se tient traditionnellement le premier jour ouvrable suivant le Nouvel An à l’Ancienne Belgique (AB) de Bruxelles. Cet événement, qui fête cette année son 55e anniversaire, demeure un rendez-vous incontournable pour les fêtards et fêtardes.

■ Reportage de David Courier, Morgane Van Hoobrouck et Corinne De Beul

L’an dernier, environ 1.800 personnes se sont rendues à l’AB. Mais la dernière fois que le bal des fonctionnaires a eu lieu un vendredi, en 2015, seules 900 personnes y ont assisté, a expliqué l’organisateur Patrick Vanhopplinus. “C’est un jour de repos. Tout le monde ne travaille pas aujourd’hui.”

Malgré son nom, le bal n’est plus un événement exclusivement réservé aux fonctionnaires. “Au fil des ans, l’événement s’est complètement ouvert à tous“, a indiqué M. Vanhopplinus. Outre les fonctionnaires, on y trouve des personnes du secteur privé, des employés des communes bruxelloises et même des pompiers. Certains viennent de très loin. “Des gens du Limbourg à la Flandre occidentale viennent à Bruxelles pour faire la fête ici en journée“, a-t-il ajouté.

DJ Fred sera, encore une fois, aux platines. L’ambiance est généralement à son comble entre 16h00 et 18h00, et les festivités se terminent à 22h00.

Belga