L’ARAU et Inter-Environnement Bruxelles s’opposent à la démolition du Palais du Midi au Conseil d’Etat

L’ARAU (Atelier de recherche et d’action urbaines) ainsi qu’Inter-Environnement Bruxelles (IEB) ont décidé d’introduire un recours au Conseil d’État contre le permis de démolition-reconstruction du Palais du Midi, ont-elles annoncé lundi.

Délivré en août dernier par l’administration bruxelloise, ce permis vise à démolir puis reconstruire le Palais du Midi afin de permettre la réalisation de la ligne 3 du métro, appelée à traverser la capitale sur un axe nord-sud.

Selon les deux associations, la démolition de l’édifice situé dans le centre de la capitale constituerait un “dommage irréversible au patrimoine architectural et social de Bruxelles“. “S’ils devaient avoir lieu, les lourds travaux de démolition et de reconstruction plongeraient plus encore le quartier Stalingrad-Lemonnier vers sa perte : les habitants, qui supportent les chantiers depuis plus de cinq ans, ont le droit de retrouver une vie normale !“, estiment les deux associations, dans un communiqué commun.

Le permis attaqué prévoit dans un premier temps la déconstruction de l’intérieur du bâtiment, puis la reconstruction de commerces et d’équipements scolaires, sportifs et culturels, l’aménagement de deux espaces publics dans les cours extérieures ainsi que la rénovation des façades existantes.

► Lire aussi | Documents manquants, manque de prudence : ce que révèle le cinglant rapport de la Cour des comptes sur le Métro 3

Bâtiment emblématique situé entre le boulevard Lemonnier et l’avenue de Stalingrad, le Palais du Midi se trouve depuis plusieurs années au cœur d’une controverse liée au chantier du futur métro 3.

En raison de l’instabilité des sols, la STIB a plaidé pour le démembrement partiel du Palais afin de réaliser le tunnel du métro, avant de reconstruire les fonctions existantes. En 2023, l’ARAU avait introduit une demande de classement du bâtiment, mais la requête avait été déclarée caduque.

Avec leur recours, l’ARAU et IEB disent vouloir poursuivre le combat pour la préservation du Palais du Midi.

Belga – Photo : Belga