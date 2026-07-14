L’ANTE Festival mettra à l’honneur l’architecture du XIXe siècle

Pendant deux week-ends d’octobre, le public pourra pousser les portes de bâtiments rarement accessibles et redécouvrir une période de l’histoire de Bruxelles souvent éclipsée par l’Art nouveau et l’Art Déco.

La deuxième édition de l’ANTE Festival remettra à l’honneur, cet automne, l’architecture du “long XIXe siècle” (1780-1920), annonce mardi Explore.Brussels, à l’initiative de l’événement. Cette période, marquée par de profondes mutations urbaines, sociales, architecturales et techniques, constitue l’un des fondements du paysage bruxellois actuel, rappelle l’organisation.

Organisé durant les week-ends des 3 et 4 octobre et des 10 et 11 octobre 2026 dans toute la Région de Bruxelles-Capitale, l’ANTE Festival proposera de découvrir des styles souvent éclipsés par l’Art Nouveau ou l’Art Déco, du néoclassicisme aux racines du modernisme en passant par l’éclectisme.

L’événement sera rythmé par des visites guidées, menées par des spécialistes et amoureux du patrimoine. Elles permettront de découvrir des intérieurs habituellement fermés au public.

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Parmi les lieux exceptionnellement ouverts figureront notamment l’ancien palais du comte de Flandre (Cour des comptes), la loge maçonnique Les Amis Philanthropes, la maison Hap, l’ancien siège central de la CGER (hôtel Fleur de Ville), l’hôtel Boël, l’ancien palais du marquis Charles Vander Noot d’Assche et l’hôtel Lowenstein (Conseil d’État), l’ancienne firme Jules Waucquez & Cie (Archives de la Ville de Bruxelles) ou encore l’hôtel Spoelberch de Lovenjoul (résidence de l’ambassadeur de France).

Le programme sera complété par des parcours architecturaux à travers plusieurs quartiers bruxellois, des conférences thématiques et des activités conçues pour tous les publics.

L’ANTE Festival est le pendant du BANAD Festival, qui se concentre quant à lui sur l’Art Nouveau et l’Art Déco et se déroule au printemps.

Belga – Photo : Belga Image