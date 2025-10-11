Passer la navigation
Festival Ante : le Palais royal ouvre ses portes aux visiteurs

Si le Palais royal est fermé aux visites depuis plusieurs années, le lieu rouvre ses portes pendant deux week-ends, dans le cadre de l’ANTE Festival.

L’ANTE festival met à l’honneur l’architecture bruxelloise du long XIXe siècle via des visites d’intérieurs. Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir gratuitement le palais, en visite guidée. Et ce samedi, un groupe de personnes malvoyantes voire aveugles a pu prendre part à la visite. Grâce à des thermoformes, les guides peuvent accompagner la main des visiteurs pour qu’ils sentent les reliefs et comprennent de quelle architecture il s’agit.

Différentes techniques qui permettent à tous et à toutes, de découvrir un lieu unique pour leur plus grand bonheur. “Ca se passe très bien, nous avons une excellente guide, qui nous décrit et j’ai pu toucher la rampe”, se réjouit une visiteuse.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Thibaut Rommens et Hugo Moriamé

Lire aussi :

11 octobre 2025 - 18h13
Modifié le 11 octobre 2025 - 18h30
 

