Laeken : les Serres royales rouvrent leurs portes au grand public jusqu’à début mai

Les Serres royales de Laeken ouvrent leurs portes au public dès ce vendredi, et ce jusqu’au 7 mai, comme le veut la tradition. L’occasion de découvrir une collection de végétaux rares, dont certains sont uniques au monde. Il est possible de choisir entre une visite de 1h30, ou une promenade plus longue de 2h30. Pendant le week-end, le lieu est également accessible en soirée.

Le plus long parcours débute par une promenade dans les jardins du Domaine royal, au cours de laquelle il est possible d’admirer un panorama sur les serres. La visite se poursuit ensuite à l’intérieur des verrières. Le visiteur traverse alors la Serre du Congo, dédiée aux plantes subtropicales, le Jardin d’hiver et ses fougères arborescentes, sous la plus grande coupole du complexe, ou encore l’Embarcadère, qui servait autrefois de lieu d’accueil des visiteurs.

Au total, ce sont plus d’une trentaine de jardiniers qui travaillent à l’entretien des plantations et du domaine de 186 hectares, tout au long de l’année. “On commence dès maintenant à se préparer pour l’année prochaine“, explique Johan Lauwers, le jardinier en chef des Serres. Pour chaque édition, le parcours est également légèrement modifié et propose des nouveautés aux visiteurs.

La coupole haute de 25 mètres du Jardin d’hiver est abîmée par le temps : “Les structures commencent à se faire vieille. Il faut pouvoir renouveler les peintures pour protéger le métal“, indique Jean-Yves André, régisseur du Domaine royal. Sa rénovation est prévue bientôt.

Les trois semaines ouvertes au public sont celles qui correspondent à la période de la floraison. “Tout est calculé. Il faut jouer avec ce que le printemps nous donne en termes de chaleur et d’ensoleillement, pour avoir des fleurs pour l’ouverture. C’est un réel défi“, note le jardinier.

Les Serres royales avaient été imaginées en 1874 par l’architecte Alphonse Balat, professeur de Victor Horta, et le roi Léopold II, dans un style Art nouveau. Certains végétaux exposés aujourd’hui étaient déjà présents parmi les plantations originelles réalisées par le Roi.

Environ 100.000 visiteurs sont attendus dans les Serres au cours des trois prochaines semaines.

Quelques places sont encore disponibles pour le 27 avril sur le site internet.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Marjorie Fellinger et Séverine Rondeau

Avec Belga