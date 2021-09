Laeken : inauguration de l’école primaire Freinet De Telescoop

L’école peut accueillir jusqu’à 200 enfants.

Ouverte l’année dernière avec le passage des élèves de la rue Ulens à Molenbeek des bâtiments préfabriqués à ce nouveau bâtiment qui jouxte les jardins du Palais Royal, l’école primaire Freinet De Telescoop vient d’être inaugurée. En un an, le nombre d’élèves inscrits est passé de 138 à 160 et peut accueillir jusqu’à 200 enfants.

Une école multiculturelle

L’école s’adresse à de nombreuses nationalités grâce à des contacts avec des organismes tels que la Croix-Rouge, le Samusocial et le Foyer. Les enfants viennent du Maroc, mais aussi d’Ukraine, du Brésil, d’Italie et de nombreux autres pays.

Un apprentissage personnalisé pour chaque enfant

Différentes méthodes d’enseignement sont utilisées pour garantir un parcours d’apprentissage personnalisé pour chaque enfant. Des méthodes telles que “la méthode de l’Iceberg” ou encore “la lecture c’est chouette” sont utilisées pour développer les capacités de lecture et d’écoute des enfants.

Un couloir relie toutes les salles

À l’école primaire, les salles de classe, les salles polyvalentes et la salle des professeurs sont reliées par un couloir pour former une “rue intérieure” dotée de portes et de grandes fenêtres. Dans le bâtiment de l’école maternelle, les salles de classe donnent sur un escalier ouvert. Les deux bâtiments donnent accès à la cour de récréation.

“Avec la rue intérieure, les architectes ont créé une expérience urbaine dans l’école. Vous vous promenez dans le bâtiment de l’école comme vous le feriez dans une rue de la ville. L’expérience urbaine est encore renforcée par les différentes vues de l’intérieur vers l’extérieur et vice versa. Par exemple, depuis le niveau le plus élevé de la salle de sport, on peut voir le quartier autour de l’école et la tour de l’église de Laeken“, explique Marisa Molinari, directrice des infrastructures de GO ! Scholengroep Brussel.

