La zone de police Bruxelles Nord accueille 1.800 élèves pour une grande journée festive

La Zone de police Bruxelles Nord (BruNo) a organisé, vendredi au stade du Crossing à Schaerbeek, la journée de clôture de la 27e édition de son projet de parrainage scolaire.

Environ 1.800 élèves de 6e primaire, issus de 68 écoles des communes de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere, y ont participé, aux côtés de plus de 150 policiers et policières.

Tout au long de l’année, chaque classe a été suivie par un policier référent dans le cadre du programme Teamschool, qui prévoit trois rencontres annuelles.

Objectif : déconstruire l’image répressive de la police, créer du lien avec les jeunes et les encourager à se tourner vers elle en cas de besoin.

Si durant l’année, les échanges ont porté sur le rôle de la police, les risques liés aux réseaux sociaux, au cyberharcèlement ou encore à la sextorsion, la journée de clôture s’est voulue festive, avec plus de 80 activités ludiques animées par les policiers et une quarantaine de partenaires externes (Child Focus, Croix-Rouge, SNCB, parquet…).

“Grâce à Teamschool, nous avons noué des contacts à tous les niveaux : directions d’écoles, enseignants, parents et surtout enfants”, souligne le chef de corps de la zone BruNo, Olivier Slosse. “C’est un retour inestimable pour nous. Un lien positif s’est créé entre les enfants et les policiers. Les jeunes peuvent nous contacter sans devoir franchir la porte d’un commissariat, via leur parrain ou encore par Snapchat ou Instagram.”

Plus de 100 enfants ont déjà sollicité la zone BruNo via les réseaux sociaux pour des cas graves : sextorsion, revenge porn ou maltraitance. Si cette journée était consacrée aux élèves du primaire, Teamschool intervient aussi en maternelle, en secondaire et dans le supérieur.

