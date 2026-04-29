La VUB doit réaliser 14 millions d’euros d’économies sur les frais de personnel et de fonctionnement

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) doit réaliser au total 14 millions d’euros d’économies sur les frais de personnel et de fonctionnement. Il a été décidé, à l’issue de négociations avec la ministre flamande de l’Enseignement, Zuhal Demir (N-VA), que l’université pourra étaler ces économies sur cinq ans. C’est ce qu’a déclaré mercredi la porte-parole de la VUB, Tineke Sonck, à Belga.

Le gouvernement flamand et la ministre de l’Enseignement ont décidé de réaliser des économies dans l’enseignement supérieur. La VUB est particulièrement touchée en raison de sa position spécifique dans le paysage éducatif. Les subsides bruxellois, qui profitaient principalement à la Vrije Universiteit Brussel, sont ainsi supprimés. D’autres mesures prises par Mme Demir touchent également l’université de manière disproportionnée, selon l’université elle-même.

La VUB devait réaliser au total plus de 24,4 millions d’euros d’économies en raison des mesures prises par le gouvernement flamand concernant l’enseignement supérieur. Parmi celles-ci figurent 14 millions d’euros liés à des économies sur les frais de personnel et de fonctionnement. Le gouvernement flamand s’attendait initialement à ce que la VUB ait déjà pu réaliser ces économies en 2026. Mais après des négociations entre l’université et le cabinet Demir, il a été convenu par les deux parties d’étaler les économies concernant les frais de personnel sur une période de cinq ans.

“L’impact sur le personnel sera ainsi beaucoup moins brutal“, a précisé Tineke Sonck, soulignant qu'”il est ainsi possible de procéder à une réduction progressive des effectifs.”

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Dans la perspective de mener à bien cette réduction des effectifs et de “limiter autant que possible l’impact humain“, l’université entend surtout ne plus remplacer les départs naturels ni les collaborateurs sous contrat temporaire. L’université mettra également en place une politique plus stricte en matière de recrutement, selon la VUB. Il pourrait s’agir d’un gel total des recrutements, à l’exception des recrutements pour des fonctions clés au sein de l’université.

L’université souhaite, par ailleurs, encourager les départs volontaires en mettant en place un cadre réglementaire permettant aux personnes de quitter l’institution dans des conditions favorables.

La VUB cherchera également à réaliser des gains d’efficacité, par exemple en fusionnant des services et en réorganisant certaines activités. Dans ce contexte, l’université entend continuer à miser sur la concertation et la réorientation avec et par le personnel.

Belga – Photo : Belga Image