La troisième édition du festival Nourrir Bruxelles débute ce lundi

De plus en plus de personnes se retrouvent contraintes de faire appel à l’aide alimentaire. Les aliments de qualité sont mis de côté, pour privilégier les aliments abordables. Elodie Vandeplas, organisatrice du festival Nourrir Bruxelles, était invitée dans le 12 h 30.

La troisième édition du festival Nourrir Bruxelles démarre ce lundi 12 juin. “Au menu, plusieurs dizaines d’activités variées : spectacles, conférences, tables rondes, ateliers, visites de ferme, concerts, dégustations et autres curiosités, pour questionner et débattre ensemble sur nos modes de production et de consommation alimentaires“, indique le site internet du festival.

Pour Elodie Vandeplas, organisatrice, l’alimentation de qualité est au cœur des débats actuels. Par ce terme, elle entend des aliments qui contiennent des apports nutritionnels importants. “On doit avoir la capacité économique à pouvoir se procurer cette alimentation“, indique-t-elle dans le 12 h 30. Même si les personnes savent qu’il faut privilégier les aliments non transformés, le côté économique est toujours un frein pendant leurs achats. Leur priorité financière reste le logement.

Nourrir Bruxelles tente “de donner un coup de projecteur et de renforcer les initiatives en faveur de systèmes alimentaires agroécologiques et solidaires en région bruxelloise. Le Festival rassemble des dizaines de partenaires associatifs, culturels, universitaires, politiques et citoyens qui agissent sur Bruxelles à la préservation de la planète pour les générations à venir“, poursuit le site internet du festival.

Le festival se terminera ce dimanche 18 juin. Toutes les informations sont disponibles sur leur site internet.

■ Elodie Vandeplas, organisatrice du festival Nourrir Bruxelles, par Murielle Berck et Jim Moskovics