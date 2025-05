La STIB renforce son offre pour les grands événements de ce weekend

La STIB adaptera largement son réseau ce weekend, afin de répondre à l’afflux de voyageurs attendus lors de plusieurs événements d’ampleur dans la capitale : le Hangar Festival, la Jam’in Jette et la Belgian Pride.

Hangar Festival : métro jusqu’à 1h du matin

Quelque 20.000 festivaliers sont attendus samedi 17 mai au pied de l’Atomium pour le concert du DJ ANYMA, dans le cadre du Hangar Festival. Pour l’occasion, la STIB prolonge l’exploitation du métro jusqu’à 1h du matin. Dès 20h, la fréquence des rames sur la ligne 6 vers Roi Baudouin sera doublée, facilitant l’acc ès au site du Heysel

Le réseau de bus de nuit Noctis est également renforcé. La ligne 18, qui relie le Heysel à la Gare Centrale, circulera toutes les 15 minutes entre 0h30 et 2h45, contre un passage toutes les 30 minutes en temps normal. Les détenteurs d’un billet pour le festival bénéficient en outre d’un Event Pass, leur donnant accès gratuitement au réseau STIB durant l’événement.

Jam’in Jette : navette spéciale depuis le parc

À Jette, le parc de la Jeunesse vibrera au rythme des musiques du monde à l’occasion de la Jam’in Jette, les 16 et 17 mai. En plus des lignes régulières, la STIB met en place une navette spéciale reliant directement le site du festival à la Gare Centrale entre 0h30 et 2h du matin, avec un passage toutes les 30 minutes. Une solution pratique pour rejoindre facilement l’ensemble du réseau Noctis depuis le centre-ville.

Belgian Pride : déviations et renforts en centre-ville

Samedi après-midi, la Belgian Pride battra son plein dans les rues de Bruxelles, sous le slogan « Unite, time to protect our rights ». Le cortège s’élancera à 14h30 du Mont des Arts et défilera dans le centre jusqu’à environ 18h.

Ce rassemblement entraînera des déviations et limitations de plusieurs lignes de tram et bus, notamment dans le pentagone. Pour compenser, la STIB prévoit de renforcer la fréquence de plusieurs lignes Noctis en soirée.

Rédaction