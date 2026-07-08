La Stib remporte un prix pour le design de ses nouveaux panneaux d’information digitaux

Les nouveaux panneaux d’information digitaux installés aux entrées des stations du métro bruxellois ont remporté un Red Dot Award for Product Design, annonce la Stib mercredi. Cette distinction internationale dans le domaine du design salue le travail de redesign et d’intégration urbaine des totems de la Stib, estime celle-ci.

Un total de 130 nouveaux totems numériques ont été installés au cours des deux dernières années aux abords des 69 stations de métro et de prémétro bruxelloises. Le marché a été remporté par Bauer Outdoor Media, qui s’est associé à l’agence de design Yellow Window.

Le “M” emblématique de Jean-Paul Emonds-Alt datant de 1976, installé dans un rectangle simple et arrondi, a trouvé un nouveau support, une surface bleue de forme plus irrégulière, clin d’œil aux formes naturelles de l’Art nouveau. On retrouve cette référence également dans le design des tramways et des rames de métro.

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En dessous de l’affichage des temps d’attente en temps réel, ces panneaux disposent de deux écrans. L’un est consacré à la mobilité, avec un écran interactif offrant un outil de recherche d’itinéraire, incluant un plan des rues, les horaires de la Stib et des autres opérateurs de transport, tandis que l’autre côté du panneau est consacré à la publicité et notamment aux campagnes de la Stib. Le contenu est géré à distance par l’entreprise.

Belga – Photo : STIB