La station de métro “Étangs Noirs” temporairement fermée ce dimanche soir suite à des “échauffourées”

La police a procédé à la fermeture de la station de métro Étangs Noirs, à Molenbeek, ce dimanche soir suite à des échauffourées aux alentours de la station, rapporte le journal Le Soir. Elle a été rouverte vers 21h30.

