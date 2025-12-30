Des débordements à Molenbeek et Koekelberg en marge de la victoire du Maroc à la CAN

L’équipe marocaine a terminé les phases qualificatives de la Coupe d’Afrique des Nations en tête de son groupe ce lundi soir, après sa victoire 0-3 face à la Zambie. À Bruxelles, de nombreux supporters sont descendus dans les rues pour célébrer cette qualification, mais l’ambiance festive a aussi mené à des débordements dans certains quartiers, particulièrement aux Étangs Noirs, à cheval sur Koekelberg et Molenbeek.

“En marge du match de la Zambie contre le Maroc, un mouvement de foule s’est formé aux Étangs Noirs aux alentours de 22 heures. 200 personnes étaient présentes“, indique le porte-parole de la zone de police Bruxelles Ouest auprès de nos confrères de La Capitale. “Au début, c’était festif mais c’est rapidement devenu hostile. On a dû intervenir avec l’aide d’autres zones de police de la région. Via les images et les caméras de vidéosurveillance, nous avons commencé une enquête et un p.-v. a été dressé. Il n’y a pas encore eu d’arrestations.”

Sur des images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes tirer à l’horizontale avec des feux d’artifice, incendier des poubelles ou encore grimper sur des voitures.

Du côté des pompiers, le porte-parole Walter Derieuw dénombre auprès de nos confrères huit autres interventions pour des incendies en extérieurs à différents endroits de la Région. Il n’y a cependant pas eu de blessés.

