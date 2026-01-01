Des jeunes de Molenbeek se mobilisent pour nettoyer le quartier des Étangs Noirs

Une vingtaine de jeunes se sont mobilisés jeudi matin pour une action de nettoyage dans le quartier des Étangs Noirs, à Molenbeek-Saint-Jean.

L’initiative, lancée par le Molenbeekois Mohamed Adahchour, 24 ans, s’inscrit dans un appel à projets lancé par la secrétaire d’État bruxelloise Ans Persoons autour de la période du Nouvel An.

À l’origine, une dizaine de participants étaient attendus. Le bouche-à-oreille a toutefois permis de rassembler plus de vingt jeunes, âgés de 10 à 22 ans. Avant l’arrivée de la pluie, ils ont ramassé une quinzaine de sacs de déchets en faisant le tour de la place des Étangs Noirs, dans une ambiance conviviale.

“Le 1er janvier n’a pas été choisi par hasard. Molenbeek apparaît souvent de manière négative à cette période. L’idée était de renverser la tendance et de montrer qu’on peut aussi parler positivement de Molenbeek un 1er janvier“, explique Mohamed Adahchour.

Cette mobilisation s’inscrivait dans la continuité d’une première action menée la veille au soir. Des pères de famille, reconnaissables à leurs vestes fluorescentes, ont sillonné le quartier pour mener une action de prévention. “On n’allait pas uniquement vers les jeunes. Eux aussi venaient vers nous pour comprendre la démarche“, précise celui qui est aussi conseiller communal.

Parmi les participants figuraient plusieurs membres du Black Pearl Gym. “Après le Nouvel An et les feux d’artifice, il y a toujours des déchets. Les gens font la fête le soir, et nous on est là le matin pour remettre les choses en ordre“, témoigne Haroon, 22 ans, originaire du quartier.

“Je n’aime pas voir mon quartier sale”

Pour plusieurs jeunes, l’objectif était clair: prendre soin de leur environnement immédiat. “Je suis du quartier. Je n’aime pas le voir sale“, explique Wassim. “Il faut montrer qu’il y a des gens très bien ici“, ajoute Messia.

L’action de nettoyage menée jeudi à Molenbeek fait partie des projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à initiatives lancé par Ans Persoons, via la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). L’objectif de cet appel était de soutenir des projets portés par des jeunes afin de promouvoir des initiatives positives, sécurisées et fédératrices autour de la période du Nouvel An.

Dans ce cadre, le projet Jeunes modèles de Molenbeek combine une action de nettoyage le jour de l’An et des initiatives de prévention menées la veille au soir dans le quartier. Plusieurs jeunes ont répondu à l’appel de Mohamed Adahchour, encouragés notamment par leur entraîneur de boxe, Soufiane Hammni, fondateur du Black Pearl Gym.

“Au-delà de la boxe, je leur propose de s’investir dans la vie de leur quartier“, explique le coach, qui encourage régulièrement ses élèves à participer à des actions citoyennes locales.

Pour les jeunes impliqués, l’engagement dépasse le cadre d’une action ponctuelle. “Il faut faire de bonnes actions pour prendre soin de son quartier, pas seulement aujourd’hui“, souligne Youssef. Aya explique aussi vouloir “prendre soin de son quartier“, tandis que Messia insiste sur la nécessité de lutter contre les clichés associés à Molenbeek.

