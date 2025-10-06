La SNCB annonce sa “plus grande réforme tarifaire des 30 dernières années” : voici ce qui va changer

La SNCB lancera le mercredi 15 octobre prochain une nouvelle offre tarifaire pour les tickets. Voyager en train deviendra moins cher pour 70 à 80% des passagers, surtout en heures creuses et durant le week-end, ainsi que pour les voyageurs fréquents. Une nouvelle carte, appelée Train+, permettra d’obtenir des réductions supplémentaires et un tarif maximum avantageux.

“Il s’agit de la plus grande réforme de la gamme tarifaire des 30 dernières années“, affirme la SNCB. Avec un tel changement, la société des chemins de fer vise à convaincre davantage de personnes à prendre plus souvent le train. “Sur une période de trois ans, on espère augmenter de 5 à 9% le nombre de voyageurs“, a précisé Marc Huybrechts, directeur Customer Services de la SNCB.

Premier changement qui concerne tous les voyageurs : les tarifs seront désormais calculés sur la base de la distance parcourue. Le prix maximum d’un ticket de train sera calculé sur 120 km de distance, au lieu de 150 km aujourd’hui, ce qui entraînera une baisse tarifaire de 20% pour les très longs trajets. Par conséquent, un voyage en train en 2ème classe pour un adulte (26-64 ans) coûtera au maximum 20,80 euros au lieu de 26 euros actuellement.

Un abonnement avantageux pour les voyageurs fréquents

Pour les voyageurs plus fréquents, l’entreprise ferroviaire proposera dès la mi-octobre une carte avantage appelée “Train+”. Celle-ci donnera droit à 40% de réduction pendant les heures creuses (c’est-à-dire lorsque l’embarquement a lieu avant 06h00, de 09h00 à 16h00 et après 18h00) ainsi que le week-end.

Les détenteurs de la carte Train+ débourseront maximum 14 euros par aller simple, tandis que les jeunes, seniors et les bénéficiaires d’une intervention majorée (BIM) ne paieront jamais plus de 5,50 euros l’aller simple.

La carte, qui est nominative, coûtera de 4 à 6 euros par mois et entre 32 et 48 euros par an.

Autres changements

Les jeunes (-26 ans), les seniors (à partir de 65 ans) et les bénéficiaires de l’intervention majorée profiteront en sus d’un tarif préférentiel supplémentaire, avec une réduction de 40%. Le ticket Familles Nombreuses disparaît également pour laisser place à de plus grandes réductions pour les enfants et les jeunes.

Un tarif “mini-groupe” voit aussi le jour pour les personnes voyageant en petit groupe de quatre à quatorze personnes. Pendant le week-end et les heures creuses, ils bénéficieront d’une réduction de 40%. Les grands groupes, de quinze personnes ou plus, continueront de profiter, comme aujourd’hui, d’une réduction de 60% s’ils réservent leur voyage à l’avance.

Le supplément vélo sera également modifié. Aujourd’hui, les voyageurs paient 4 euros par trajet. Dans la nouvelle offre, ce montant sera de 3 euros pendant les heures creuses et le week-end, et de 5 euros pendant les heures de pointe. Un vélo pliable est toujours autorisé sans supplément, à tout moment de la journée.

Les produits de l’ancienne offre restent valables jusqu’à leur date d’expiration, précise la SNCB.

