La Stib, Tec, De Lijn et la SNCB devront proposer un ticket unique

Les quatre grands opérateurs publics de transport du pays ont reçu pour mission de présenter d’ici le printemps un dispositif permettant aux voyageurs d’emprunter à l’avenir les différents réseaux publics avec un seul billet.

Ce système, baptisé ‘Pay-as-you-go’ (PAYG), devrait par exemple permettre à un voyageur de se rendre d’un point A situé en Flandre à un point B en Région wallonne en utilisant successivement De Lijn, la SNCB, puis les TEC avec un seul et même titre de transport.

Les différents ministres en charge de la Mobilité du pays attendent des opérateurs une proposition concrète en ce sens d’ici au printemps 2026, avec un budget et un calendrier de mise en œuvre du projet.

Outre l’objectif d’un titre unique, la volonté est aussi d’assurer à l’avenir une meilleure interconnexion des différents opérateurs publics afin d’encourager la population à utiliser davantage les transports publics.

Belga